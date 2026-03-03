3日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比30.4％減の754億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.5％減の475億円となっている。 個別ではグローバルＸメタルビジネス－日本株式 、ｉシェアーズ米国リートＥＴＦ 、上場インデックスファンド海外債