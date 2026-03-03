俳優の川崎麻世（63）が3日までに自身のインスタグラムを更新。1日に63歳誕生日を迎えた際の、22歳下の妻で料理研究家の花音さん（41）との夫婦ショットを披露した。「バースデーの夜は親友夫妻に大好きな寿司をご馳走して頂き、二軒目は行きつけのオーセンティックなバー@kiyosumibarchase に移動してシャンパンで乾杯して頂きました」と書き出すと、おしゃれなバーで花音さんの肩を抱きながら乾杯するショットをアップ。