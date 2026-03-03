財務省が3日発表した2025年10〜12月期の法人企業統計は、金融・保険業を除く全産業の経常利益が前年同期比4.7％増の30兆270億円となった。プラスは5四半期連続。サービス業や情報通信機械などが好調だった。売上高は0.7％増の400兆6499億円、設備投資は6.5％増の15兆3865億円。経常利益の内訳は製造業が0.9％増の11兆3165億円、非製造業が7.1％増の18兆7105億円だった。