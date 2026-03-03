モデルの谷碧（27）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な衣装を投稿した。「2ndDVDではこの衣装もお気に入り」とつづり、1月27日に発売したDVD「グラドルのグランデ」のカットを披露。黒のハイレグレオタード風コスチュームから大胆に露出したヒップあらわな脚線美が際立った。また、別の投稿では「3月31日(火)スナックビジョビにてバースデーイベントを開催することが決定しました」と報告。真っ赤なひもビキニ水着