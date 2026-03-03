1998年（平10）のフジテレビ系ドラマ「ショムニ」の主題歌「それじゃあバイバイ」、99年のNHK「ポップジャム」エンディング「なあなあ」などで知られる音楽ユニットSURFACE（サーフィス）のボーカル椎名慶治（50）が、3日までに自身のSNSを更新。「椎名照美（育ての親）が2月27日に亡くなりました。享年74歳でした」と報告した。椎名は「元々俺は18歳で家を出てからと言うもの数年に1度実家に顔を出す程度の親不孝もので、ヘルパー