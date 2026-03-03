ダイバーシティ東京 プラザは3月9日〜15日、5Fフロアのリニューアルオープン1周年を記念し、8店舗を舞台にしたさまざまな記念イベントを開催する。5F新エリア1周年を記念したイベントを開催期間中は、ゴジラやクレヨンしんちゃんが登場するグリーティングや記念撮影会といったキャラクターイベントを実施する。3月13日〜15日までの3日間は、対象8店舗限定で三井ショッピングパークポイントのポイントアップキャンペーンを実施。対