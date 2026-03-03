理想の部屋を見つけ、問い合わせボタンを押す。すると「タッチの差で埋まってしまいました」と告げられ、代わりに別の物件を紹介される――。こうした経験をされた方は、決して少なくないでしょう。実際には契約できないにもかかわらず、集客のために掲載される物件情報。いわゆる「おとり物件」と呼ばれるものです。「おとり物件」とは、集客のために掲載される物件情報のこと／画像はイメージ私は2006年にLIFULLへ入社し、現在は