◆姫路競馬１日目（３月３日）《小牧太》４５勝。アンコロ（１１Ｒ）でメイン制覇に意欲。「好勝負を見込んでいる」（◎）。ヨシノリッキー（３Ｒ）も「メンバー的にチャンスがある」（◎）。ウィリデシルバ（８Ｒ）は「２走目の上積みがあれば」（○）。フセノスイショウ（７Ｒ）も「メンバーがそろっただけにどこまで戦えるか」（○）。《下原理》２６勝。カットバック（４Ｒ）に自信。「楽しみ」（◎）。ロミヒ（１