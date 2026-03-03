【トランプ2.0 現地リポート】イラン攻撃受けトランプ抗議デモが東京に波及 「高市は糾弾声明を出せ！」「トランプと一体の高市政権打倒！」2月28日、アメリカのイラン攻撃の第一報の直後、ニューヨークのタイムズスクエアには1000人近い市民が集まった。「絶望的な気持ちになりました。これは世界を危険にさらす戦争です」そう語ったのは30代のニコラスさんだ。子どもの頃にイラク戦争を目撃した世代の彼は、こう続ける。「