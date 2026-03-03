【スージー鈴木 ゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#1解散後ジョージとリンゴが頭角を現しがっぷり四つの状態になぜ今ビートルズを「ゼロからぜんぶ聴く」のか?◇◇◇「ビートルズをゼロからぜんぶ聴きましょう！」今日から約半年にわたって続く連載の冒頭にお伝えしたいのは、そんな私の思いです。「ビートルズ？知ってるようで知らないなぁ」という方は、これを機に、ビートルズとやらをゼロから聴いてみませんか