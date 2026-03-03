イラン革命防衛隊は2日、ホルムズ海峡通過を試みる船舶に対し「すべて炎上させる」と警告した。ロイター通信によるとイラン革命防衛隊総司令官はこの日、ISNA通信を通じ「われわれはホルムズ海峡を通過しようとするすべての船舶に火を放つだろう」と話した。同司令官は「この地域から1滴の石油も持ち出せないようにするだろう」と話した。革命防衛隊は先月28日に米国とイスラエルがイランを攻撃したことを受けホルムズ海峡封鎖に出