米国防総省が2日（現地時間）、「壮絶な怒り（epic fury）」と命名されたイラン大規模空襲作戦に対するトランプ大統領の最終命令が先月27日午後3時38分（現地時間）に下され、米軍はイランに対する軍事作戦遂行のために作戦開始の30日以上前から事前準備を終えていたと明らかにした。ダン・ケイン米統合参謀本部議長はこの日、ピート・ヘグセス国防長官と共に国防総省庁舎ペンタゴンで行った記者会見で「先月27日、米中央軍司令部