アメリカとイスラエルによる軍事攻撃でイラン最高指導者のハメネイ師が殺害された。1月のベネズエラでの特殊作戦に続く、アメリカによる軍事介入となる。【画像】ニコラス・マドゥロ氏とドナルド・トランプ氏第1次トランプ政権の国家安全保障担当の大統領副補佐官だったマット・ポッティンジャー氏は、文藝春秋の連載「投資家のためのディープな地経学」の最新回で、トランプ氏が軍事介入で何を最優先しているかについて語った