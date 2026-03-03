アイドルグループ「SUPER☆GiRLS」の鎌田彩樺（あやか、22）が3日、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。千葉・鋸南町のリゾート施設「Botanical Pool Club」のプールで、白を基調とした黒いドット柄ひもビキニ水着姿を公開した。後ろで束ねていたロングヘアをおろしたり、前かがみになってピースサインでポーズをとったり…。プールサイドだけでなく、ナイトプールに入った曲線美際立つショットもアップした。フ