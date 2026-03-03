TBS系「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の演出を手がける同局社員、藤井健太郎氏が2日夜、Xを更新。同番組が「TVerアワード」を5年連続で受賞したと報告した。TVer（ティーバー）「バラエティー大賞」は昨年、TVerで一番視聴されたバラエティー番組が表彰される。現在、TVerで同番組の「お気に入り登録」は約689万人。藤井氏は「『水曜日のダウンタウン』TVerアワード5年目です」と報告した上で「陥落したら番組終了の気持ちで