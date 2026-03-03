ティーウェイ航空は、東京/成田〜釜山線を3月29日に新規開設する。1日1往復を運航する。機材はボーイング737-800型機またはボーイング737-8型機（エコノミークラス189席）を使用する。所要時間は東京/成田発が2時間10分、釜山発が2時間15分。運航期間は3月29日から5月20日までと、9月1日から10月24日まで。航空券は3月4日から販売を開始する。同路線はチェジュ航空、エアプサン、大韓航空、ジンエアーも運航している。成田から韓国