総務省が3日発表した1月の完全失業率（季節調整値）は前月より0.1ポイント上昇の2.7％で、5カ月ぶりに悪化した。厚生労働省が同日発表した1月の有効求人倍率（同）は、前月を0.02ポイント下回る1.18倍で3カ月ぶりに低下した。完全失業者数（同）は前月比6万人増の191万人。男女別の失業率は、男性は2.9％、女性は2.5％だった。有効求人倍率は、ハローワークの求職者1人当たり何件の求人があるかを示す。都道府県別では、最高