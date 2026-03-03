国連安全保障理事会で議長として発言するトランプ米大統領の妻メラニアさん（手前中央）＝2日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】トランプ米大統領の妻メラニアさんは2日、国連安全保障理事会で「紛争下の子どもと技術、教育」を議題とする会合の議長を務め、全ての子どもに質の高い教育の機会を提供するよう呼びかけた。現職首脳の配偶者が安保理会合を主宰するのは初めて。今月は米国が持ち回りの安保理議