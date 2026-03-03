元大関貴景勝の湊川親方が１日放送のＮＨＫラジオ「ハッキョイ！もっと大相撲」に出演。リスナーからの「どのようにダイエットしたのか？」という質問に答えた。「そうですね、確かに少し節制した部分はあるんですけど。本当に最初の４０キロくらいは無理して食べなくなっただけですくに落ちたんで」と話すと、ＭＣのエッセイスト・能町みね子と廣瀬智美アナウンサーが「へぇ〜」と驚嘆の声を挙げた。「ちなみに、引退を決めて