アカペラグループRAG FAIRの土屋礼央（49）が2日、Xを更新。「戦争」について、私見をつづった。トランプ大統領率いる米国がイスラエルとともに、イランに対する大規模な軍事攻撃を開始。イランが報復攻撃するなど深刻な戦争が勃発している。そうした情勢をうけてか、土屋は「どなたかが言っていたんですが戦争は外交の失敗だって。本当にそう思う」と述べた。この投稿に対し「発端がどうあれ結果は失敗と言うこと」「中道の小川