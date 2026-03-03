「夢のマイホーム」を購入する際に、どんなことに気を付ければいいのか。税理士の森田貴子さんは「共働き家庭ならではの悩みとして、名義や持ち分の問題がある。安易に決めてしまうと余計な税金を払うことにつながるため、注意が必要だ」という――。（第1回）※本稿は、森田貴子『世帯年収1000万円超の人が知っておきたいお金のルール』（あさ出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／KittisakJirasittichai※写真は