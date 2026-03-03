2月14日に配信されたABEMAの報道番組『ABEMA Prime』に出演したお笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇が、社民党副党首の参議院議員・ラサール石井と議論を交わし、その内容が物議を醸している。YouTubeチャンネル「ABEMA Prime #アベプラ【公式】」にその様子がおさめられた動画は、2月末時点で130万回再生を記録。コメント数は1.1万件を超えるなど、大きな話題を呼んだ。◆リベラル終了に肯定的？2人のやり取りのハイライトを