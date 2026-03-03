３日午前０時４０分頃、香川県坂出市のＪＲ讃岐府中駅付近で、岡山発高松行き快速「マリンライナー」（５両、乗客１８人）が、線路上で電気設備などの工事をしていた４０歳代の男性と接触し、男性が死亡した。事故を受け、国土交通省の運輸安全委員会は３日、現地に事故調査官を派遣することを決めた。