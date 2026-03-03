＜ブルーベイLPGA事前情報◇3日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーは春のアジアシリーズ最終戦となる「ブルーベイLPGA」（中国）が5日から始まる。日本勢からは9人が出場する。【連続写真で分析！】曲がらない秘密は？ ホンダ会場で山下美夢有のスイング撮影に成功昨年大会で最終日に「64」をマークし、2位に6打差をつける圧勝で米ツアー初優勝を飾った竹田麗央が、今季4試合目を迎える