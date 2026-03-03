アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃の影響で原油価格が上昇していることを受けて、アメリカ政府は3日から対策を実施すると明らかにしました。アメリカルビオ国務長官「対策は策定済みです。この問題が発生する可能性を予想しており、3日からエネルギー長官と財務長官が影響の軽減策を順次実施します」原油価格が上昇していることをめぐり、アメリカのルビオ国務長官は2日、政府内で対策に関する協議を1日から続けているこ