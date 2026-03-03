東京ミッドタウン日比谷は3月3日〜4月4日、春の恒例イベント「HIBIYA BLOSSOM 2026」を開催する。黄色いレンガの道イメージ今年のテーマは「アート＆フラワー」。3月6日公開の映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーションが実現し、物語の世界観を日比谷の街全体で楽しめる多彩な仕掛けが用意されている。会場には、映画を象徴する「黄色いレンガの道」が登場。日比谷ステップ広場から日比谷仲通りにかけて全長約60メート