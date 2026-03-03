三井不動産レジデンシャルは2月26日、戸建分譲「ファインコート練馬春日町パークフロント」(東京都練馬区)にて、山下PMCが提供する「健康住宅Lively7認証」の最高等級プラチナを、三菱不動産グループの住宅分譲事業で初めて取得したことを発表した。ファインコート練馬春日町パークフロント 街並み完成予想CG同物件では、心身の健康を支える3つの先進設備を全戸に標準採用した。「人間の体内時計に同調するサーカディアン照明」「