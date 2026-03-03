量子力学によって人の「意識」の起源が解明されるのか？ 「意識」はどこから来るのかというのは、人類の大きな疑問の1つです。意識は「脳の働き」だという人もいれば、脳ではなく「魂」のような別のものが意識の元となっているという学者もいます。意識は人間のほか、イヌやネコなどの哺乳類にもありそうです。ハエやカとなるとちょっと微妙です。体長が1㎜ほどのセンチュウの神経細胞は302個しかないそうなので、さすがに