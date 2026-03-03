【糖質Q&A】代わりにタンパク質や脂質はどれくらい食べていいの？ いくら食べても構いません。 人間が1日に摂れるタンパク質や脂質はたかが知れていて、どんなに食べたと思ってもだいたい70～80g程度でしょう。 人間の身体は思っている以上によくできていて、肉も魚も毎日食べていると「もう食べ