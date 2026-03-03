がん予防のために必ず取りたい野菜とは？ がん予防になる「デザイナーフーズ・ピラミッド」 今や、日本人の死因第１位となったがん。日本ではふたりにひとりが何らかのがんを発症するともいわれています。がんを予防することは、多くの人が望んでいることでしょう。 日本よりも早い段階でがんによる死亡率が増加していたアメリカでは、研究も先行しており、さまざまな調査によって、「野菜や果物などを中心とした食