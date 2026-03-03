プロボクシングの元世界5階級制覇王者フロイド・メイウェザー（49＝米国）が2日（日本時間3日）、自身の公式インスタグラムで、6月27日にギリシャ・アテネのテレコムセンターでキックボクサーのマイク・ザンビディス（45＝ギリシャ）とエキシビションマッチを行うと発表した。現役復帰を表明しているメイウェザーは9月19日に米ラスベガスで元6階級制覇王者マニー・パッキャオ（47＝フィリピン）と11年ぶりの“再戦”に臨むこと