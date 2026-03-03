ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するアメリカ代表は2日（日本時間3日）、アリゾナ州フェニックスで代表チームとしての活動を始動。MLB公式Xは主将のアーロン・ジャッジ外野手（33）のミーティングでのスピーチの様子を投稿した。選手、スタッフを前にジャッジは「家に残してきた家族のために犠牲を払う。国の名誉のために犠牲を払う。そして、毎日泥にまみれて戦っている兄弟のような仲間たちのために、自分