牛角は、2026年3月2日から19日までの平日限定で、15品以上のメニューがお得に味わえる「春も焼肉フェア」を開催しています。平日限定で全17品が特別価格に牛角創業期からの人気焼肉や定番焼肉はもちろん、アルコール類や冷麺、デザートなど、幅広いメニューがお得な特別価格に。今回のフェアの目玉は、看板メニューでもある「牛角上ハラミ」で、通常価格968円のところ半額の484円で楽しめます。対象メニューは全部で17品。しかも、