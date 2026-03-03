３日の東京株式市場は売り先行でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３２７円安の５万７７２９円と続落。 前日の欧州株市場では主要国の株価が軟調で、軒並み下げ幅も大きくなった。米国などによるイランへの軍事攻撃が、地続きの欧州には地政学リスクとして強く意識されている。ただ、米国株市場ではエヌビディア＜NVDA＞など大手ＩＴ株に買いが向かいナスダック総合株価指数はプラス圏で着地するなど底堅