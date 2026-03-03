グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹがカイ気配を切り上げている。同社は２日の取引終了後、株主優待制度を新設すると発表しており、材料視された。３月末と９月末を基準日とし５００株以上を半年以上、継続して保有する株主を対象に、デジタルギフト「ｇｉｆｔｅｅＢＯＸ」を１万ポイント（年間２万ポイント）贈呈する。３月１８日に上場１０周年の節目を迎えるにあたり、投資家による中長期的な保有を促すことを目的として