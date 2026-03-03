イーレックスが４日続伸している。同社は２日の取引終了後、２６年３月期の期末一括配当の修正を発表。これまでの見通しから１１円増額し２２円（前期は１１円）に引き上げた。これを好感した買いが株価を押し上げたようだ。直近の業績の進捗状況を踏まえて配当予想を修正した。 出所：MINKABU PRESS