関節リウマチは、関節の痛みや変形によって日常生活に支障をきたす可能性がある病気です。症状の程度によっては、介護保険サービスを利用できる場合もあります。 本記事では関節リウマチでも介護保険は利用できるのか、以下の点を中心にご紹介します。 関節リウマチはどのような病気なのか 介護保険制度とは 介護保険の申請から利用開始までの流れ 関節リウマチと介護保険について理解するためにもご参考いただけま