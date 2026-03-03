皆さん、痛風がどのような病気かご存じでしょうか。疾患名を聞いて、多くの方が思い浮かべるイメージは下記の3点です。 ・男性がなる病気・美味しいものばかり食べている方がなりやすい・とても痛い 昔はお金持ちの中年男性がなる病気ともいわれていました。しかし、現代ではそうとは限りません。 中年以降の男性だけでなく、若い方や女性でも痛風になる可能性はあるのです。では、痛風とは何が原因で起こるのでしょうか