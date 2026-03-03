Other World Computing, Inc.は、Amazonで3月3日（火）に始まった「新生活セール」に参加している。本セール最終日の3月9日（月）23時59分まで、13アイテムを対象に最大20％OFFで販売する。 Thunderbolt 5対応のドックやケーブル、カードリダーなどが対象。最も割引率の高い20％OFFが適用されるのは、SSDケースの「Express 1M2 0GB」と「Express 1M2 80G」。 セール期間