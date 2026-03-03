元日本代表FWの久保裕也が３月３日、自身のインスタグラムを更新。「プロサッカー選手としてのキャリアに一区切りをつける決断をした」と報告し、現役引退を発表した。現在32歳の久保は、下部組織から在籍した京都サンガF.C.でプロデビューを飾り、スイス、ベルギー、ドイツ、アメリカでプレー。昨年11月に６シーズンに渡ってプレーしたMLSのFCシンシナティを退団して以降は無所属となっていた。2012年には高校生で日本代表