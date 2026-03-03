3日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比355ポイント安の3万4875ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5285.85ポイントに対しては410.85ポイント安。 株探ニュース