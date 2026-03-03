自宅で大麻を持っていたとして宇部警察署は2日夜、宇部市内に住む高校生の少年（17）を麻薬及び向精神薬取締法違反（所持）の容疑で逮捕しました。警察によりますと少年は、2月27日、自宅で大麻0.488グラムを所持していた疑いがもたれています。調べに対し少年は、「大麻を持っていたことに間違いありません」と容疑を認めているということです。警察では、詳しい状況を調べることにしています。