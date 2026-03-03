中国メディアの環球時報によると、米小売り大手ウォルマートの最高人事責任者、ドナ・モリス氏は、5歳児が人工知能（AI）チャットボットのDeepSeek（ディープシーク）を学んでいる中国から着想を得る必要があるとの考えを示した。環球時報が米フォーチュンの報道として伝えたところによると、米企業は従業員のスキル向上に時間との闘いを強いられている。AI業界のトップリーダーらは、ホワイトカラーの仕事が今後18カ月以内に大き