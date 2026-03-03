俳優井浦新（51）が2日、Xを更新。戦争について、自身の思いをつづった。トランプ大統領率いる米国がイスラエルとともに、イランに対する大規模な軍事攻撃を開始。イランが報復攻撃するなど深刻な争いが勃発している。井浦はこうした状況をうけてか「争いは負の連鎖しか生まない。憎しみはさらに憎しみを呼ぶ。STOP THE WAR. CHOOSE PEACE.」と英文も交え、書き出した。そして「政治の判断の裏で、日常を生きる人々が犠牲になる。