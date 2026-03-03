日本のお笑いについて「そのまま輸出するのは難しい」と吐露したのは、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏。2月25日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)に出演し、「絶対に笑ってはいけない」シリーズが海外展開することに触れた。佐久間宣行氏○『笑ってはいけない』は「あのメンバーじゃなかったらたぶん面白くない」「絶対に笑ってはいけない」シリーズは、日本