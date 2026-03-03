Image: 小暮ひさのり 本当のそなたは美しい。圧縮しすぎてガッビガビになってしまった写真やイラストを、AI（Gemini）を使って簡単に元に戻す方法をGoogle Japanがシェアしていました。jpgやGifは非可逆圧縮なので、基本的に一度ガビると元の状態戻すのは至難の技。…なのですが、Geminiを使えば、一発で元に戻せるとか！これｶﾞｯﾋﾞｶﾞﾋﾞの画像を一発で綺麗にできる Gemini のプロンプトなので