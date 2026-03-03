資料JR瀬戸大橋線快速マリンライナー 3日午前0時40分ごろ、香川県坂出市のJR讃岐府中駅の近くで、線路上で作業していた40代ぐらいの男性が下りの快速マリンライナーにはねられ死亡しました。 列車の乗員乗客合わせて20人にけがはなく、列車は約2時間半後に運転を再開しました。 警察によると、死亡した男性は電気関係の工事をしていたとみられています。 この事故を受けて、運輸安全委員会は3日、鉄