田中麗奈 田中麗奈、森崎ウィン、阿諏訪泰義、石川恋、中村祐美子、萱野孝幸監督が２日、都内で行われた映画『黄金泥棒』完成披露舞台挨拶に登壇した。人生に退屈していた主婦が「金（きん）」に魅せられ「１００億円の秀吉の金茶碗(きんちゃわん)」を盗み出すクライム・コメディ。主演の田中麗奈は、秀吉の金茶碗（きんちゃわん）」を盗む計画を企てる、平凡な主婦・美香子を演じる。田中は満席になった会場を見渡