PCやスマートフォンで文章を書くときに欠かせないのが日本語入力ソフトです。WindowsやmacOS、iOS、Androidにはそれぞれ標準の入力機能が備わっていますが、変換精度や辞書、独自の入力機能を求めて別のソフトを入れている人もいます。そこでGIGAZINEが年3回実施しているプレゼント企画のアンケートで、普段どの日本語入力ソフトを使っているのかを聞いてみました。まずGIGAZINE読者に「PCで日本語入力ソフトは何を使っていますか