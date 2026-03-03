テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３日、前日２日に行われた侍ジャパンの強化試合、オリックス戦について報じた。試合では本塁打を放った吉田正尚（レッドソックス）が右手で円筒形のものを持つような形を作り、左手は“底”を支えるようにしてクルクルと回すようなしぐさを２回した後、飲むようなしぐさで新パフォーマンスを披露。前回大会で国民的流行となった「ペッパーミルポーズ」に続